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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед: обзор матча 26 ноября 2023
Вестерн Юнайтед
26.11.2023, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Аделаида Юнайтед
53'
Л. Уэльс
30'
B. Halloran
56'
A. Popovic
63'
L. Jovanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед
82'
Замена
H. Ibusuki
️️️️
Z. Clough
82'
Замена
M. Toure
️️️️
L. Jovanovic
Замена
M. Grimaldi
️️️️
A. Thurgate
76'
69'
Желтая карточка
L. Duzel
Замена
S. Pasquali
️️️️
S. Lustica
67'
67'
Замена
R. Tunnicliffe
️️️️
I.
67'
Замена
B.
️️️️
Н. Иранкунда
63'
ГОЛ! 1:3!
L. Jovanovic
Пас отдал
B. Halloran
Замена
R. Danzaki
️️️️
R. Najjarine
57'
Замена
N. Botic
️️️️
Н. Рукавица
57'
56'
ГОЛ! 1:2!
A. Popovic
Пас отдал
Z. Clough
54'
Замена
L. Duzel
️️️️
J. Yull
ГОЛ! 1:1!
Л. Уэльс
53'
Желтая карточка
S. Lustica
49'
30'
ГОЛ! 0:1!
B. Halloran
Пас отдал
Н. Иранкунда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
2
Tomoki Imai
ЦЗ
27
Jacob Tratt
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
25
Daniel Penha
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
20
Ramy Najjarine
ЦФ
Аделаида Юнайтед
46
Джо Гаучи
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
4
Nick Ansell
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
10
Zach Clough
ЦП
8
Isaías
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
9
Luka Jovanovic
ЦФ
27
Ben Halloran
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
21
Sebastian Pasquali
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
9
Noah Botic
ЦФ
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
5
Lachlan Barr
ЦЗ
23
Luke Duzel
ЦП
11
Bernardo
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
99
Musa Toure
ЦФ
4-4-1-1
1
19
27
17
2
13
Рукавица
10
32
25
11
Уэльс
20
4-3-1-2
46
Гаучи
41
4
7
27
10
8
12
19
Иранкунда
27
9
10
21
21
10
32
14
14
32
20
77
77
20
13
Рукавица
9
9
13
Рукавица
12
23
23
12
19
Иранкунда
11
11
19
Иранкунда
8
22
22
8
10
9
9
10
9
99
99
9
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
1
James Delianov
ВР
5
Lachlan Barr
ЦЗ
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
Остались в запасе
1
James Delianov
ВР
5
Lachlan Barr
ЦЗ
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Barreiro, Australia
Стадион:
Mars Stadium, Ballarat
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