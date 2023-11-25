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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити: обзор матча 25 ноября 2023
Веллингтон Феникс
25.11.2023, суббота, 06:30
Австралия. А-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Мельбурн Сити
48'
Б. Краев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити
88'
Замена
H. Politidis
️️️️
М. Яколиш
79'
Замена
T. Antonis
️️️️
Х. Сахи
79'
Замена
S. Galloway
️️️️
C. Talbot
Замена
F. Conchie
️️️️
D. Ball
79'
74'
Пенальти не реализован!
Д. Макларен
Желтая карточка
Б. Краев
72'
68'
Желтая карточка
C. Good
Замена
Б. Олд
️️️️
M. Al-Taay
68'
64'
Замена
B. Mazzeo
️️️️
Л. Натель
64'
Замена
A. Lopane
️️️️
Т. Арслан
ГОЛ! 1:0!
Б. Краев
Пас отдал
D. Ball
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
6
Steven Ugarković
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Джейми Макларен
(К)
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
15
I. R. Hughes
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
3
Scott Galloway
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
20
Benjamin Mazzeo
ЦФ
2-1-3-4
1
Полсен
18
20
Сурман
14
Руфер
6
23
Краев
4
Пэйн
9
Барбарусес
10
7
4
4-2-2-2
1
26
6
25
16
Бехич
6
30
Арслан
29
Сахи
44
Яколиш
19
Натель
9
Макларен
6
11
Олд
11
Олд
6
3
Саттон
3
Саттон
10
5
5
10
44
Яколиш
19
19
44
Яколиш
25
3
3
25
29
Сахи
17
17
29
Сахи
30
Арслан
21
21
30
Арслан
19
Натель
20
20
19
Натель
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити
15
I. R. Hughes
ЦП
25
Jack Duncan
ВР
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
15
I. R. Hughes
ЦП
25
Jack Duncan
ВР
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Lachlan Keevers, Australia
Стадион:
Mount Smart Stadium, Auckland
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