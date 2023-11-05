Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 05 ноября 2023
Ньюкасл Джетс
05.11.2023, воскресенье, 07:00
Австралия. А-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
18'
А. Стамателопулос
37'
А. Стамателопулос
61'
J. Brillante
81'
M. Antonsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс
90'
+5
Замена
D. Scicluna
️️️️
M. Antonsson
90'
+5
Замена
Z. Sapsford
️️️️
L. Brook
Замена
D. Wilmering
️️️️
C. Taylor
90'
+3
Замена
T. Kevin Aquilina
️️️️
А. Стамателопулос
89'
Замена
C. Timmins
️️️️
T. Buhagiar
87'
86'
Желтая карточка
Марсело
81'
ГОЛ! 2:2!
M. Antonsson
Желтая карточка
А. Стамателопулос
80'
75'
Замена
Д. Пиериас
️️️️
T. Russell
61'
ГОЛ! 2:1!
J. Brillante
Пас отдал
Марсело
46'
Замена
D. Grdić
️️️️
A. Pantazopoulos
ГОЛ! 2:0!
А. Стамателопулос
Пас отдал
T. Buhagiar
37'
30'
Желтая карточка
Й. Хендрикс
ГОЛ! 1:0!
А. Стамателопулос
Пас отдал
T. Buhagiar
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
14
Dane Ingham
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
13
Clayton Taylor
ЦП
23
Kosta Grozos
ЦП
6
Brandon O'Neill
(К)
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
10
Лахлан Бейлис
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Вестерн Сидней Уондерерс
22
Anthony Pantazopoulos
ЦЗ
13
Tate Russell
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
6
Марсело
(К)
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
25
Joshua Brillante
ЦП
77
Lachlan Brook
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
3
Jason Hoffman
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
Вестерн Сидней Уондерерс
40
Jack Gibson
ВР
4
Doni Grdić
ЦЗ
9
Zachary Sapsford
ЦП
8
Dylan Scicluna
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
19
Alexander Badolato
ЦФ
4-3-3
1
14
2
5
3
Чанчар
13
23
6
16
Стамателопулос
10
Бейлис
16
4-1-3-3
13
19
6
Марсело
22
20
Хендрикс
25
77
14
20
Томас
14
26
Боррелло
16
Стамателопулос
39
39
16
Стамателопулос
13
23
23
13
16
8
8
16
22
4
4
22
77
9
9
77
14
8
8
14
13
20
Пиериас
20
Пиериас
13
Остались в запасе
Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
11
Daniel Stynes
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
40
Jack Gibson
ВР
12
Oscar Priestman
ЦП
19
Alexander Badolato
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
11
Daniel Stynes
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
Остались в запасе
40
Jack Gibson
ВР
12
Oscar Priestman
ЦП
19
Alexander Badolato
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
McDonald Jones Stadium, Newcastle
Новости команд
Все
Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Мата стал совладельцем американского клуба
2024.11.21 00:12
«Вестерн Сидней» подписал победителя ЧМ и Евро
2024.09.06 23:15
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Мата стал совладельцем американского клуба
2024.11.21 00:12
«Вестерн Сидней» подписал победителя ЧМ и Евро
2024.09.06 23:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+