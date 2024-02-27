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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Чарльтон
Дерби Каунти - Чарльтон: обзор матча 27 февраля 2024
Дерби Каунти
27.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Чарльтон
39'
Э. Кашин
65'
Э. Мэй (П)
80'
K. Anderson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Чарльтон
90'
+5
Желтая карточка
Ч. Анеке
Замена
К. Блэкетт-Тэйлор
️️️️
Э. Адамс
84'
82'
Желтая карточка
M. Gillesphey
80'
ГОЛ! 1:2!
K. Anderson
74'
Замена
Л. Несс
️️️️
Т. Уотсон
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Мэй
Желтая карточка
Д. Уайлдсмит
64'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Гэйл
62'
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Смит
62'
60'
Замена
Э. Мэй
️️️️
Ф. Ладапо
60'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
П. Камара
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Р. Ньямб
52'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кашин
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
39'
Желтая карточка
С. Брэдли
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
15
Сонни Брэдли
(К)
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
8
Кори Смит
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
4
Терелл Томас
(К)
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
8
Панутче Камара
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Дерби Каунти
13
Скотт Лоач
ВР
16
Лайам Томпсон
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
15
George Dobson
ЦП
10
Элфи Мэй
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
3-3-3-1
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
44
Кашин
12
Уилсон
15
Брэдли
18
Берд
24
Ньямб
8
Смит
38
Адамс
11
Мендес-Лэйнг
34
Гэйл
3-3-2-2
32
Истед
4
Томас
5
4
Эдмондс-Грин
27
Уотсон
6
Ковентри
11
Смолл
8
Камара
17
45
Ладапо
9
24
Ньямб
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
24
Ньямб
8
Смит
32
Сибли
32
Сибли
8
Смит
38
Адамс
33
Блэкетт-Тэйлор
33
Блэкетт-Тэйлор
38
Адамс
34
Гэйл
29
Уогхорн
29
Уогхорн
34
Гэйл
27
Уотсон
12
Несс
12
Несс
27
Уотсон
45
Ладапо
10
Мэй
10
Мэй
45
Ладапо
8
Камара
15
Анеке
15
Анеке
8
Камара
Остались в запасе
Дерби Каунти
Чарльтон
13
Скотт Лоач
ВР
16
Лайам Томпсон
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
15
George Dobson
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
13
Скотт Лоач
ВР
16
Лайам Томпсон
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
15
George Dobson
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Дерби Каунти - Чарльтон
2
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
15
Офсайды
1
3
Количество передач
414
314
Сейвы
1
4
Точность передач %
64
56
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
0 : 0
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 0
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 0
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
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