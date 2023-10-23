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Аль-Садд - Аль-Файсалы

23.10.2023, Понедельник, 21:00 мск Лига чемпионов АФК, 3 тур Аль-Садд - Аль-Файсалы
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Матч начнется в 21:00 мск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Насаф 1 1 0 0 1:0 +1 3
2. Аль-Садд 1 0 1 0 0:0 0 1
3. Шарджа 1 0 1 0 0:0 0 1
4. Аль-Файсалы 1 0 0 1 0:1 -1 0
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