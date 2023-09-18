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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад - ОКМК
Аль-Иттихад - ОКМК: обзор матча 18 сентября 2023
Аль-Иттихад
18.09.2023, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК, группа C, 1 тур
3 : 0
Завершен
ОКМК
11'
А. Камара
15'
Ромариньо
42'
Ромариньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - ОКМК
84'
Замена
А. Комилов
️️️️
S. Gadoev
Замена
М. Аль-Сахафи
️️️️
А. Камара
79'
71'
Замена
О. Рустамов
️️️️
М. Косимов
71'
Замена
М. Мирахмадов
️️️️
M. Boakye
64'
Замена
С. Агназари
️️️️
Д. Ахмадалиев
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Ромариньо
63'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
А. Хамдалла
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ромариньо
42'
ГОЛ! 2:0!
Ромариньо
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
Пас отдал
А. Хамдалла
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
7
Ромариньо
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
ОКМК
1
Ботирали Эргашев
ВР
20
Ислом Тухтахуджаев
ЦЗ
55
Анзур Исмоилов
ЦЗ
4
Миржамол Косимов
ЦЗ
3
Сардор Рахманов
ЦЗ
7
Дилшод Ахмадалиев
ЦП
17
Санжар Турсунов
ЦП
9
Khurshid Giyosov
ЦП
45
Martin Boakye
ЦП
22
Shohruh Gadoev
ЦФ
22
Рубен Санчес
ЦФ
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
ОКМК
25
Valizhon Rakhimov
ВР
12
Dilshod Yokubov
ВР
34
Ulugbek Sunnatov
ЦЗ
15
Ойбек Рустамов
ЦЗ
4
Акрамжон Комилов
ЦЗ
88
Мурат Ерматов
ЦП
80
Сиаваш Агназари
ЦП
19
Mukhammadanas Khasanov
ЦП
14
Миржахон Мирахмадов
ЦФ
3-4-3
33
аль-Майюф
15
Кадеш
4
Хавсави
20
Шарахили
24
Бамсауд
91
Канте
6
Фабиньо
13
Шанкити
9
Хамдалла
70
Камара
7
Ромариньо
4-4-2
1
Эргашев
55
Исмоилов
4
Косимов
3
Рахманов
20
Тухтахуджаев
17
Турсунов
9
45
7
Ахмадалиев
22
Санчес
22
7
Ромариньо
5
Фелипе
5
Фелипе
7
Ромариньо
70
Камара
22
Аль-Сахафи
22
Аль-Сахафи
70
Камара
9
Хамдалла
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
9
Хамдалла
4
Косимов
15
Рустамов
15
Рустамов
4
Косимов
22
4
Комилов
4
Комилов
22
7
Ахмадалиев
80
Агназари
80
Агназари
7
Ахмадалиев
45
14
Мирахмадов
14
Мирахмадов
45
Остались в запасе
Аль-Иттихад
ОКМК
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
25
Valizhon Rakhimov
ВР
12
Dilshod Yokubov
ВР
34
Ulugbek Sunnatov
ЦЗ
88
Мурат Ерматов
ЦП
19
Mukhammadanas Khasanov
ЦП
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
Остались в запасе
25
Valizhon Rakhimov
ВР
12
Dilshod Yokubov
ВР
34
Ulugbek Sunnatov
ЦЗ
88
Мурат Ерматов
ЦП
19
Mukhammadanas Khasanov
ЦП
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Статистика матча Аль-Иттихад - ОКМК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Насаф
- : -
29.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
ОКМК
0 : 1
24.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
ОКМК
0 : 1
20.11.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Нефтчи
2 : 1
08.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Локомотив Ташкент
1 : 2
01.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
ОКМК
2 : 1
25.10.2026
Коканд 1912
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