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Англия. Кубок лиги
Ипсвич Таун - Вулверхэмптон
Ипсвич Таун - Вулверхэмптон: обзор матча 26 сентября 2023
Ипсвич Таун
26.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
28'
О. Хатчинсон
39'
Ф. Ладапо
58'
Д. Тэйлор
4'
Х. Хванг
15'
Тоти
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Вулверхэмптон
90'
+1
Желтая карточка
М. Кунья
Желтая карточка
Э. Бэггот
88'
Желтая карточка
S. Aluko
86'
Замена
М. Луонго
️️️️
Д. Тэйлор
82'
Замена
У. Бернс
️️️️
K. Jackson
82'
73'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Т. Дойл
Замена
S. Aluko
️️️️
М. Харнесс
70'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
70'
Замена
C. Humphreys
️️️️
О. Хатчинсон
70'
69'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Х. Хванг
61'
Замена
М. Кунья
️️️️
П. Сарабия
61'
Замена
Н. Фрейзер
️️️️
С. Калайджич
ГОЛ! 3:2!
Д. Тэйлор
Пас отдал
М. Харнесс
58'
46'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
У. Буэно
45'
Желтая карточка
Х. Хванг
ГОЛ! 2:2!
Ф. Ладапо
Пас отдал
М. Харнесс
39'
ГОЛ! 1:2!
О. Хатчинсон
Пас отдал
М. Харнесс
28'
Желтая карточка
Л. Эванс
16'
15'
ГОЛ! 0:2!
Тоти
12'
Желтая карточка
Б. Траоре
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хванг
Пас отдал
С. Калайджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
20
Cameron Humphreys
ЦП
44
Janoi Donacien
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Вулверхэмптон
31
Том Кинг
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
4-2-1-3
32
Гладкий
33
Уильямс
25
Эдмундсон
12
Бэггот
4
Болл
14
Тэйлор
8
Эванс
20
Хатчинсон
19
45
Ладапо
10
Харнесс
3-2-2-1-2
25
Бентли
3
Буэно
14
Буэно
24
Тоти
2
Доэрти
17
Кастро
12
Траоре
20
Дойл
7
Сарабия
7
Хванг
11
Калайджич
20
Хатчинсон
20
20
20
Хатчинсон
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
10
Харнесс
23
23
10
Харнесс
14
Тэйлор
21
Луонго
21
Луонго
14
Тэйлор
19
7
Бернс
7
Бернс
19
3
Буэно
21
Айт Нури
21
Айт Нури
3
Буэно
20
Дойл
35
Гомес
35
Гомес
20
Дойл
7
Хванг
21
Силва
21
Силва
7
Хванг
7
Сарабия
10
Кунья
10
Кунья
7
Сарабия
11
Калайджич
63
Фрейзер
63
Фрейзер
11
Калайджич
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Вулверхэмптон
1
Киран Сликер
ВР
44
Janoi Donacien
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
31
Том Кинг
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
44
Janoi Donacien
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ипсвич Таун - Вулверхэмптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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