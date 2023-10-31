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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Кембридж Юнайтед
Уиком Уондерерс - Кембридж Юнайтед: обзор матча 31 октября 2023
Уиком Уондерерс
31.10.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Кембридж Юнайтед
Замена
H. Boyes
️️️️
Р. Кио
90'
+5
Желтая карточка
Т. Де Барр
90'
+2
Желтая карточка
Л. Лихи
90'
88'
Замена
Д. Гордон
️️️️
J. Brophy
83'
Желтая карточка
J. Lankester
Замена
Т. Де Барр
️️️️
Б. Ханлан
80'
Замена
K. Sadlier
️️️️
Д. Тейлор
79'
77'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
А. Мэй
76'
Замена
J. Lankester
️️️️
Д. Томас
64'
Замена
С. Кайкай
️️️️
S. Janneh
62'
Желтая карточка
М. Моррисон
Замена
Д. Уилер
️️️️
С. Воукс
44'
41'
Желтая карточка
Д. Эндрю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
36
Ричард Кио
(К)
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
17
Jasper Pattenden
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
7
Дэвид Уилер
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
32
Taylor Clark
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
3-2-1-5
10
Лихи
17
Тафазолли
36
Кио
8
Поттс
88
Филлипс
17
9
Ханлан
1
Стриек
18
Тейлор
19
Воукс
12
МакКлири
4-1-5
2
5
Моррисон
6
Беннетт
3
Эндрю
8
Томас
9
Окенабирхи
6
16
19
Мэй
17
19
Воукс
7
Уилер
7
Уилер
19
Воукс
36
Кио
12
12
36
Кио
9
Ханлан
11
Де Барр
11
Де Барр
9
Ханлан
18
Тейлор
23
23
18
Тейлор
19
Мэй
24
Кузинс
24
Кузинс
19
Мэй
17
11
Кайкай
11
Кайкай
17
8
Томас
7
7
8
Томас
16
11
Гордон
11
Гордон
16
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Кембридж Юнайтед
21
Франко Равиццоли
ВР
32
Taylor Clark
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
32
Taylor Clark
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Уиком Уондерерс - Кембридж Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
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