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Боруссия - ПСЖ

13.12.2023, Среда, 23:00 мск Лига чемпионов, 6 тур Боруссия - ПСЖ
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа F
1 тур
19 сентября, вторник 22:00 ПСЖ Боруссия
Лига чемпионов (2019/2020)
1/8 финала
ответный матч		 11 марта, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Боруссия
Лига чемпионов (2019/2020)
1/8 финала
первый матч		 18 февраля, вторник 23:00 Боруссия 2:1 ПСЖ
Лига Европы (2010/2011), группа J
4 тур
4 ноября, четверг 23:05 ПСЖ 0:0 Боруссия
3 тур
21 октября, четверг 21:00 Боруссия 1:1 ПСЖ
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