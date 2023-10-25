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Ньюкасл - Боруссия

25.10.2023, Среда, 22:00 мск Лига чемпионов, 3 тур Ньюкасл - Боруссия
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Матч начнется в 22:00 мск
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