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Севилья - Арсенал

24.10.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 3 тур Севилья - Арсенал
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Матч начнется в 22:00 мск
Товарищеские матчи 2022

30 июля, суббота 14:30 Арсенал 6:0 Севилья
Лига Чемпионов (2007/2008), группа H
5 тур
27 ноября, вторник 22:45 Севилья 3:1 Арсенал
1 тур
19 сентября, среда 22:45 Арсенал 3:0 Севилья
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