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Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Реал Сосьедад
Зальцбург - Реал Сосьедад: обзор матча 03 октября 2023
Зальцбург
03.10.2023, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
7'
М. Оярсабаль
27'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Реал Сосьедад
Желтая карточка
С. Байду
88'
84'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Траоре
82'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Б. Мендес
Замена
Л. Сучич
️️️️
О. Глух
78'
Желтая карточка
С. Павлович
76'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
М. Бидструп
65'
63'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Барренечеа
63'
Замена
М. Чо
️️️️
Т. Кубо
59'
Желтая карточка
Б. Мендес
46'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
Р. Ле Норман
Замена
А. Форсон
️️️️
М. Кьергор
46'
Замена
П. Ратков
️️️️
К. Конате
46'
Замена
С. Байду
️️️️
У. Соле
46'
Желтая карточка
У. Соле
41'
27'
ГОЛ! 0:2!
Б. Мендес
Пас отдал
Т. Кубо
15'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Б. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Зальцбург
32
Йонас Крамри
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
70
Дижон Камери
АП
17
Аманква Форсон
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Шлагер
3
Терзич
28
Соле
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
2
Бидструп
14
Кьергор
10
Глух
19
Конате
9
Шимич
4-2-3-1
1
Ремиро
14
Траоре
24
Ле Норман
5
Субельдия
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
14
Кубо
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
10
Мендес
28
Соле
6
Байду
6
Байду
28
Соле
2
Бидструп
24
Капалдо
24
Капалдо
2
Бидструп
10
Глух
24
Сучич
24
Сучич
10
Глух
14
Кьергор
17
Форсон
17
Форсон
14
Кьергор
19
Конате
10
Ратков
10
Ратков
19
Конате
24
Ле Норман
16
Пачеко
16
Пачеко
24
Ле Норман
14
Траоре
6
Элустондо
6
Элустондо
14
Траоре
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
7
Барренечеа
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
7
Барренечеа
14
Кубо
50
Чо
50
Чо
14
Кубо
Остались в запасе
Зальцбург
Реал Сосьедад
32
Йонас Крамри
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
70
Дижон Камери
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
6
Умар Садик
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
70
Дижон Камери
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
6
Умар Садик
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Зальцбург - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
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2 : 0
26.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
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Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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