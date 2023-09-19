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Барселона - Антверпен

19.09.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 1 тур Барселона - Антверпен
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
1.2
Х
7.2
П2
12
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