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Дружба - СКА-Ростов
Дружба - СКА-Ростов: обзор матча 13 сентября 2023
Дружба
13.09.2023, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
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Матчи команд
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
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СКА-Ростов
Заболотного дополнительно наказали за употребление допинга в «Спартаке»
Вчера, 15:15
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Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
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30 октября
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2 октября
«Динамо-2 Махачкала» – «Дружба»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
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Игрока «Спартака» чаще всех проверяли на допинг в РПЛ в 2026 году
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