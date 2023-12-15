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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - Рапид
Петролул - Рапид: обзор матча 15 декабря 2023
Петролул
15.12.2023, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 20 тур
0 : 0
Завершен
Рапид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - Рапид
Желтая карточка
Б. Мейерс
90'
+10
90'
+8
Замена
Д. Григоре
️️️️
J. Papeau
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Бамгбойе
Вторая желтая
P. Papp
82'
Замена
L. Dumitriu
️️️️
Б. Омрани
74'
Желтая карточка
P. Papp
73'
Замена
М. Роман
️️️️
S. Doua
63'
Замена
M. Radulescu
️️️️
А. Муси
63'
Желтая карточка
J.
57'
Замена
J.
️️️️
I. DiomandÃ©
57'
55'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
К. Кыржан
Желтая карточка
S. Doua
37'
32'
Желтая карточка
Р. Оайдэ
6'
Красная карточка
A. Borza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
3
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
7
Жаир
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
77
J. Papeau
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
10
Borja Valle
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Петролул
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
A. Ionita II
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
8
Juvhel Tsoumou
ЦФ
9
Alexandru Stan
ЦФ
3-2-2-1-2
38
Зима
2
3
30
2
Мейерс
4
82
7
Жаир
7
Муси
29
Омрани
7
3-2-3-1
31
Молдован
25
6
Кристя
22
47
Браун
24
77
26
Оайдэ
10
Кыржан
10
82
6
6
82
29
Омрани
44
44
29
Омрани
7
Муси
18
18
7
Муси
30
7
Роман
7
Роман
30
77
13
Григоре
13
Григоре
77
10
Кыржан
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
10
Кыржан
Остались в запасе
Петролул
Рапид
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
8
Juvhel Tsoumou
ЦФ
9
Alexandru Stan
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Остались в запасе
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
8
Juvhel Tsoumou
ЦФ
9
Alexandru Stan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Петролул - Рапид
4
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
9
4
Офсайды
1
0
Количество передач
231
172
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Информация о матче
Главный судья:
Adrian Viorel Cojocaru, Romania
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
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В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
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