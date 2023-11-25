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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - Фарул
Волунтари - Фарул: обзор матча 25 ноября 2023
Волунтари
25.11.2023, суббота, 18:30
Румыния. Лига I, 17 тур
4 : 2
Завершен
Фарул
10'
R. Popescu
23'
A. Dumiter
37'
A. Dumiter
55'
D. Sirbu (АГ)
47'
R.
64'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волунтари - Фарул
Замена
Л. Божичкович
️️️️
L. Crepulja
90'
+3
84'
Замена
E. Sali
️️️️
C. Grameni
76'
Замена
N. Popescu
️️️️
Д. Кики
Замена
R. Voican
️️️️
D. Andrei
75'
Замена
L. Droppa
️️️️
A. Dumiter
75'
73'
Желтая карточка
C. Grameni
67'
Замена
M. Borgnino
️️️️
I. Vina
64'
ГОЛ! 4:2!
R.
Замена
D. Florea
️️️️
R. Popescu
60'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
D. Sirbu
55'
47'
ГОЛ! 3:1!
R.
Пас отдал
М. Попеску
Замена
A. Cocian
️️️️
В. Раца
46'
46'
Замена
R.
️️️️
A. Mazilu
46'
Замена
D. Sirbu
️️️️
G. Marins
ГОЛ! 3:0!
A. Dumiter
Пас отдал
В. Раца
37'
ГОЛ! 2:0!
A. Dumiter
Пас отдал
D. Andrei
23'
ГОЛ! 1:0!
R. Popescu
Пас отдал
A. Dumiter
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
8
Robert Popescu
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
22
C. Paz
ЦЗ
28
Ionut Andres
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
10
D. Florea
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
8
Marco Borgnino
ЦП
12
Enes Sali
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
3-2-2-2
88
Хесус Фернандес
24
5
Матрикарди
5
Армаш
27
Бобоц
22
Раца
21
14
Кырнац
41
8
3-2-1-1-3
16
Айоани
17
17
Попеску
4
94
25
Кики
8
10
Будеску
26
8
11
Мунтяну
8
10
10
8
72
72
41
6
6
41
21
19
Божичкович
19
Божичкович
21
4
22
22
4
25
Кики
80
80
25
Кики
8
8
8
8
8
12
12
8
26
9
9
26
Остались в запасе
Волунтари
Фарул
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
28
Ionut Andres
ЦЗ
Главный тренер
Илие Поэнару
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
28
Ionut Andres
ЦЗ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Волунтари - Фарул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Stadionul Anghel Iordanescu, Voluntari
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