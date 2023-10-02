Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Политехника Яссы - Петролул
Политехника Яссы - Петролул: обзор матча 02 октября 2023
Политехника Яссы
02.10.2023, понедельник, 18:00
Румыния. Лига I, 11 тур
0 : 0
Завершен
Петролул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Политехника Яссы - Петролул
Замена
A. Ciobanu
️️️️
L. Phelipe
78'
74'
Желтая карточка
L. Dumitriu
73'
Замена
M. Radulescu
️️️️
А. Муси
Замена
Я. Войтуш
️️️️
A. Roman
67'
66'
Замена
S. Doua
️️️️
G. Grozav
66'
Замена
J.
️️️️
I. DiomandÃ©
Замена
С. Бус
️️️️
S. Harrison
46'
Замена
C. Belu
️️️️
C. Jatobá
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
ВР
18
Florin Ilie
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
22
Julian Marchioni
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
88
Carlos Jatobá
ЦП
23
S. Harrison
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
2
Барт Мейерс
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
7
Жаир
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
5
Claudiu Belu
ЦЗ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
25
Якуб Войтуш
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
Петролул
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
6
Jefferson
ЦП
11
Zoran Mitrov
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
3-4-3
1
18
3
27
22
8
88
37
Бордеяну
70
77
Георгицэ
23
2-5-1-2
38
Зима
2
Мейерс
4
7
Жаир
44
25
20
Ханка
82
7
Муси
7
Роман
7
88
5
5
88
70
17
17
70
23
19
Бус
19
Бус
23
8
25
Войтуш
25
Войтуш
8
7
30
30
7
7
Муси
18
18
7
Муси
82
6
6
82
Остались в запасе
Политехника Яссы
Петролул
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
Остались в запасе
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Политехника Яссы - Петролул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Новости команд
Все
Политехника Яссы
Петролул
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+