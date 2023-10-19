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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Политехника Яссы - Сепси
Политехника Яссы - Сепси: обзор матча 19 октября 2023
Политехника Яссы
19.10.2023, четверг, 20:00
Румыния. Лига I, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сепси
48'
L. Phelipe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Политехника Яссы - Сепси
Желтая карточка
М. Бордеяну
90'
+7
Замена
S. Harrison
️️️️
С. Бус
90'
+6
Замена
А. Георгицэ
️️️️
R. Sebastian Ispas
90'
+2
Замена
C. Jatobá
️️️️
A. Roman
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
I. Gheorghe
Замена
К. Иту
️️️️
M. Martac
74'
73'
Замена
Р. Варга
️️️️
A. Aganović
61'
Замена
И. Алими
️️️️
C. Matei
61'
Замена
М. Рондон
️️️️
П. Шафранко
61'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
Х. Родригес
53'
Желтая карточка
M. Bălașa
ГОЛ! 1:0!
L. Phelipe
Пас отдал
J. Marchioni
48'
Замена
L. Phelipe
️️️️
A. Ciobanu
46'
10'
Желтая карточка
C. Matei
4'
Пенальти не реализован!
C. Matei
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
2
Marius Martac
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
8
Alin Roman
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Сепси
96
Флорин Стефан
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
10
Cosmin Matei
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Политехника Яссы
67
Кэтэлин Иту
ЦП
88
Carlos Jatobá
ЦП
23
S. Harrison
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
4
Исник Алими
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
3-2-3-2
1
27
2
20
18
32
8
37
Бордеяну
22
19
Бус
17
1-3-1-5
96
Стефан
10
24
5
Родригес
11
Стефанеску
16
Шафранко
77
44
82
8
19
Бус
23
23
19
Бус
2
67
Иту
67
Иту
2
8
88
88
8
27
77
Георгицэ
77
Георгицэ
27
17
70
70
17
10
4
Алими
4
Алими
10
77
17
Варга
17
Варга
77
16
Шафранко
99
Рондон
99
Рондон
16
Шафранко
5
Родригес
27
Дебелюх
27
Дебелюх
5
Родригес
Остались в запасе
Политехника Яссы
Сепси
19
Antonio Dumitru
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
19
Antonio Dumitru
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Политехника Яссы - Сепси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
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Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
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