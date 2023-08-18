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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - Кармиотисса
Пафос - Кармиотисса: обзор матча 18 августа 2023
Пафос
18.08.2023, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
3 : 0
Завершен
Кармиотисса
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пафос - Кармиотисса
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
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Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
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2 : 1
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