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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - Неа Саламис Фамагуста
Пафос - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 19 февраля 2024
Пафос
19.02.2024, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
0 : 0
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Неа Саламис Фамагуста
66'
Желтая карточка
Р. Джанга
Замена
Жажа
️️️️
Пепе
66'
57'
Замена
V. Fernandez
️️️️
G. Papageorgiou
Замена
Бруно
️️️️
P. Twumasi
55'
Замена
О. Валакари
️️️️
П. Бочкай
55'
48'
Желтая карточка
M. Guanini
46'
Желтая карточка
Д. Бехарано
46'
Замена
П. Конате
️️️️
Р. Офори
46'
Замена
Н. Даткович
️️️️
F. Durmishaj
Желтая карточка
Ж. Маседа
38'
34'
Желтая карточка
Р. Офори
Желтая карточка
М. Мельюсо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
44
Josef Kvida
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
21
Patrick Twumasi
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
28
Manuel Guanini
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
80
Carlitos
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
11
Жажа
ПВ
5
Давид Гольдар
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
4-2-1-3
1
Ивушич
22
Мельюсо
44
28
Рус
32
Икоко
25
Наме
88
Пепе
12
Бочкай
11
Маседа
30
Драгомир
21
4-3-3
1
22
Сержиу
37
Офори
78
28
16
Бехарано
80
30
32
Джанга
25
7
Нарсинг
12
Бочкай
8
Валакари
8
Валакари
12
Бочкай
88
Пепе
11
Жажа
11
Жажа
88
Пепе
21
7
Бруно
7
Бруно
21
37
Офори
22
Конате
22
Конате
37
Офори
25
6
Даткович
6
Даткович
25
30
10
10
30
Остались в запасе
Пафос
Неа Саламис Фамагуста
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Пафос - Неа Саламис Фамагуста
2
4
Всего ударов по воротам
15
1
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
5
1
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Photiou, Cyprus
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
Посещаемость:
40
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