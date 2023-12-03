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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - Пафос
Неа Саламис Фамагуста - Пафос: обзор матча 03 декабря 2023
Неа Саламис Фамагуста
03.12.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
0 : 2
Завершен
Пафос
58'
М. Танкович
81'
Ж. Маседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - Пафос
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
F. Durmishaj
83'
81'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Маседа
79'
Замена
P. Twumasi
️️️️
О. Валакари
79'
Замена
Бруно
️️️️
М. Танкович
Замена
Р. Офори
️️️️
П. Конате
74'
73'
Желтая карточка
Д. Гольдар
69'
Замена
B. Tavares
️️️️
П. Бочкай
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Танкович
Желтая карточка
D. Celea
50'
27'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Пепе
Желтая карточка
D. Dorregaray
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
80
Carlitos
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Неа Саламис Фамагуста
98
Giannis Kalanidis
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
3-2-5
30
78
6
22
Конате
80
18
21
24
7
Нарсинг
10
25
2-3-1-4
1
Ивушич
32
Икоко
44
8
Валакари
25
Наме
88
Пепе
12
Бочкай
5
Гольдар
30
Драгомир
22
Танкович
11
Маседа
22
Конате
37
Офори
37
Офори
22
Конате
25
30
30
25
88
Пепе
6
Пеладжо
6
Пеладжо
88
Пепе
22
Танкович
7
Бруно
7
Бруно
22
Танкович
8
Валакари
21
21
8
Валакари
12
Бочкай
49
49
12
Бочкай
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
Пафос
98
Giannis Kalanidis
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
98
Giannis Kalanidis
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - Пафос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Ammochostos Stadium, Larnaca
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