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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Сирия
Китай - Сирия: обзор матча 12 сентября 2023
Китай
12.09.2023, вторник, 14:35
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Сирия
59'
Т. Крума
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Китай - Сирия
Желтая карточка
П. Чен
90'
+6
Желтая карточка
В. Лей
89'
88'
Желтая карточка
А. Рахман Вайсс
Замена
J. Zhang
️️️️
L. Ke
88'
81'
Желтая карточка
Y. Samia
Замена
D. Ba
️️️️
Л. Ли
71'
Замена
П. Чен
️️️️
G. Sun
60'
Замена
С. Ву
️️️️
С. Сю
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
Т. Крума
46'
Замена
М. Аль-Аллак
️️️️
M. Almarmour
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Чжан Линьпен
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
0
Shenchao Wang
ЦЗ
0
Guowen Sun
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
0
Li Ke
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
10
Пенгфей Си
ЦП
8
Elkeson
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
Сирия
1
Ибрахим Алма
ВР
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
6
Халед Курдогли
ЦЗ
98
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
13
Таер Крума
ЦП
0
Mohammad Almarmour
ЦП
0
Mahmoud Al Mawas
ЦП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
0
Yaseen Samia
ЦФ
Главный тренер
Хосе Лана
Китай
14
Далей Ванг
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
15
Си Ву
ЦП
6
Шанюань Ван
ЦП
0
Jiaqi Zhang
ЦП
21
Ziming Wang
ЦП
29
Пу Чен
ЦФ
29
Dun Ba
ЦФ
Сирия
22
Ахмад Маданье
ВР
0
Shaher Al Shakhir
ВР
0
Yosief Mohammad
ЦЗ
6
Амро Женьят
ЦЗ
3
Моаяд Аджан
ЦЗ
18
Мохаммад Анез
ЦП
95
Ahmad Ashkar
ЦП
0
Mustafa Jneid
ЦП
8
Камель Хмейша
ЦП
20
Mardik Mardikian
ЦФ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
8
Мохаммад Аль-Аллак
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Янь
0
0
4
Ли
2
Браунинг
5
Линьпен
0
8
Сю
10
Си
7
Лей
8
4-4-2
1
Алма
98
Вайсс
19
Аль-Хули
6
Курдогли
5
Аль-Мидани
13
Крума
0
0
14
Осман
0
9
Аль-Сома
8
Сю
15
Ву
15
Ву
8
Сю
0
0
0
0
0
29
Чен
29
Чен
0
4
Ли
29
29
4
Ли
0
8
Аль-Аллак
8
Аль-Аллак
0
Остались в запасе
Китай
Сирия
14
Далей Ванг
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ЦП
21
Ziming Wang
ЦП
Главный тренер
Цзяи Шао
22
Ахмад Маданье
ВР
0
Shaher Al Shakhir
ВР
0
Yosief Mohammad
ЦЗ
6
Амро Женьят
ЦЗ
3
Моаяд Аджан
ЦЗ
18
Мохаммад Анез
ЦП
95
Ahmad Ashkar
ЦП
0
Mustafa Jneid
ЦП
8
Камель Хмейша
ЦП
20
Mardik Mardikian
ЦФ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Хосе Лана
Остались в запасе
14
Далей Ванг
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ЦП
21
Ziming Wang
ЦП
Остались в запасе
22
Ахмад Маданье
ВР
0
Shaher Al Shakhir
ВР
0
Yosief Mohammad
ЦЗ
6
Амро Женьят
ЦЗ
3
Моаяд Аджан
ЦЗ
18
Мохаммад Анез
ЦП
95
Ahmad Ashkar
ЦП
0
Mustafa Jneid
ЦП
8
Камель Хмейша
ЦП
20
Mardik Mardikian
ЦФ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
Главный тренер
Хосе Лана
Статистика матча Китай - Сирия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Сирия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Китай
- : -
23.12.2027
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
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