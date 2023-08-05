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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Кевийи
Амьен - Кевийи: обзор матча 05 августа 2023
Амьен
05.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 1 тур
1 : 0
Завершен
Кевийи
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Статистика матча Амьен - Кевийи
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Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
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1 : 1
17.10.2026
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Амьен
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03.10.2026
Вильфранш
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Франция. Третья лига, 14 тур
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- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
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17.10.2026
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2022.01.01 23:08
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2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
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Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
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