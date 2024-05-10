Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Генгам
Париж - Генгам: обзор матча 10 мая 2024
Париж
10.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 37 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
27'
Н. Дико
78'
Н. Дико
90+4'
M. Merghem
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Генгам
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
M. Merghem
Замена
J. Lopez
️️️️
A. Jabbari
88'
85'
Замена
U. Bonnet
️️️️
H. Picard
85'
Замена
В. Мансе
️️️️
L. Vallier
Замена
Т. Оллила
️️️️
J. Gaudin
82'
Замена
П. Ласн
️️️️
В. Марчетти
81'
Замена
A. Gory
️️️️
Н. Дико
81'
ГОЛ! 2:0!
Н. Дико
Пас отдал
К. Ив Дабила
78'
75'
Замена
L. Phiri
️️️️
D. Louiserre
75'
Замена
Б. Гийом
️️️️
A. Sagna
73'
Желтая карточка
M. Merghem
Желтая карточка
М. Мбоу
69'
64'
Замена
V. Lobry
️️️️
К. Сидибе
Замена
И. Кеббаль
️️️️
Л. Дусе
59'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дико
Пас отдал
В. Марчетти
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
11
Amadou Sagna
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
20
J. Lopez
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Батист Гийом
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
3-2-3-2
16
13
Дабила
15
Колоджейчак
5
Мбоу
44
Дусе
4
Марчетти
17
Камара
14
22
99
12
Дико
4-1-5
1
24
5
24
2
Мароннье
6
Сидибе
11
7
22
19
Эль Уаззани
4
22
5
Оллила
5
Оллила
22
4
Марчетти
6
Ласн
6
Ласн
4
Марчетти
44
Дусе
10
Кеббаль
10
Кеббаль
44
Дусе
99
20
20
99
12
Дико
11
11
12
Дико
24
15
Мансе
15
Мансе
24
4
36
36
4
11
9
Гийом
9
Гийом
11
6
Сидибе
19
19
6
Сидибе
22
12
12
22
Остались в запасе
Париж
Генгам
1
Реми Риу
ВР
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Хонатан Иглесиас
АП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Париж - Генгам
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
9
Офсайды
3
0
Количество передач
537
405
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
Новости команд
Все
Париж
Генгам
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+