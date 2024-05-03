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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Валансьен
Труа - Валансьен: онлайн-трансляция 03 мая 2024
Труа
03.05.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 36 тур
1 : 1
Перенесен
Валансьен
9'
С. Элисор
60'
N. Venema
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Валансьен
Замена
А. Палаверса
️️️️
Ю. М'Чангама
84'
81'
Замена
A. Boutoutaou
️️️️
Ф. Жуниор
78'
Желтая карточка
J. Eric Moursou
Замена
М. Бангре
️️️️
Т. Зукру
78'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
К. Донг
77'
72'
Замена
С. Дукуре
️️️️
N. Venema
Замена
Р. Рипар
️️️️
Р. Саид
66'
65'
Замена
M. Lilepo
️️️️
М. Ойевуси
Желтая карточка
Ю. М'Чангама
64'
64'
Замена
Э. Юнг
️️️️
J. Masson
60'
ГОЛ! 1:1!
N. Venema
Желтая карточка
С. Элисор
59'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
Л. Илич
46'
40'
Желтая карточка
S. Basse
ГОЛ! 1:0!
С. Элисор
Пас отдал
К. Донг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
(К)
ЦП
7
Кильян Донг
АП
21
Лука Илич
АП
8
Мухамед Диоп
АП
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
8
Souleymane Basse
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
23
Julien Masson
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Труа
36
Rudy Kohon
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
18
Анте Палаверса
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
9
Jean Eric Moursou
ЦП
29
Эндрю Юнг
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
2-2-3-3
80
Алемдар
14
Бура
4
Зукру
10
М'Чангама
19
Тарат
7
Донг
8
Диоп
21
Илич
22
Элисор
19
Саид
3
Ндиайе
3-1-2-4
16
8
4
27
6
Бансе
23
8
14
50
Жуниор
14
27
Ойевуси
10
М'Чангама
18
Палаверса
18
Палаверса
10
М'Чангама
4
Зукру
11
Бангре
11
Бангре
4
Зукру
19
Саид
20
Рипар
20
Рипар
19
Саид
7
Донг
12
де Превилль
12
де Превилль
7
Донг
21
Илич
15
Олайтан
15
Олайтан
21
Илич
23
29
Юнг
29
Юнг
23
14
22
Дукуре
22
Дукуре
14
27
Ойевуси
99
99
27
Ойевуси
50
Жуниор
28
28
50
Жуниор
Остались в запасе
Труа
Валансьен
36
Rudy Kohon
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Lassana Diabate
ВР
9
Jean Eric Moursou
ЦП
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
36
Rudy Kohon
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
9
Jean Eric Moursou
ЦП
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Труа - Валансьен
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
25
Офсайды
1
0
Количество передач
322
421
Сейвы
3
5
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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