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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Лаваль
Кан - Лаваль: обзор матча 03 мая 2024
Кан
03.05.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 36 тур
1 : 0
Завершен
Лаваль
86'
B. Brahimi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Лаваль
Замена
А. Коефф
️️️️
B. Brahimi
88'
87'
Замена
J. Adeoti
️️️️
J. Roye
87'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
87'
Замена
А. Бобишон
️️️️
T. Thomas
ГОЛ! 1:0!
B. Brahimi
86'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
N. Lebreton
76'
70'
Желтая карточка
Y. Balde
69'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
68'
Замена
M. Tchokounté
️️️️
П. Пажи
Желтая карточка
Р. Томас
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
4
V. Henry
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
15
Mohamed Hafid
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Лаваль
40
Theo Chatelain
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
4-2-4
1
Мандре
2
Абди
5
77
29
Томас
20
27
Кьереме
4
19
Менди
19
Салама
10
3-2-1-4
30
Самасса
7
75
Черни
23
15
23
8
3
Лабе Ласкари
7
Пажи
6
4
10
92
Коефф
92
Коефф
10
25
Добен
25
Добен
20
8
8
20
8
14
Бобишон
14
Бобишон
8
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
7
39
39
7
4
17
17
4
7
Пажи
18
18
7
Пажи
Остались в запасе
Кан
Лаваль
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
40
Theo Chatelain
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
40
Theo Chatelain
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Кан - Лаваль
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
12
13
Офсайды
4
0
Количество передач
570
298
Сейвы
3
6
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Gael Angoula, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
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