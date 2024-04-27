Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Генгам
По - Генгам: обзор матча 27 апреля 2024
По
27.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 35 тур
1 : 2
Завершен
Генгам
90+2'
M. Bassouamina
15'
H. Picard
90+3'
J. Gaspar (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Генгам
Желтая карточка
K. Boutaïb
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Сиве
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
J. Gaspar
ГОЛ! 1:1!
M. Bassouamina
Пас отдал
J. Ruiz
90'
+2
90'
+2
Замена
L. Phiri
️️️️
V. Lobry
Желтая карточка
K. Ange Ahoussou
88'
82'
Замена
D. Louiserre
️️️️
M. Merghem
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
S. Beusnard
76'
74'
Замена
A. Sagna
️️️️
Б. Гийом
74'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
Замена
M. Bassouamina
️️️️
М. Шахири
63'
Замена
K. Boutaïb
️️️️
X. Kouassi
63'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
И. Мохамед
63'
56'
Желтая карточка
М. Сивис
Желтая карточка
X. Kouassi
56'
Замена
Ж. Обьянг
️️️️
Ш. Боли
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
H. Picard
Пас отдал
Б. Гийом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
37
Ияд Мохамед
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
По
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
12
U. Bonnet
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
3-5-1-1
21
Камара
20
12
5
4
21
70
Боли
10
37
Мохамед
11
Шахири
9
Силла
4-1-3-2
1
24
Сивис
2
Мароннье
24
5
6
Сидибе
19
Эль Уаззани
22
7
19
9
Гийом
70
Боли
4
Обьянг
4
Обьянг
70
Боли
4
10
10
4
21
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
21
11
Шахири
12
12
11
Шахири
37
Мохамед
14
Беграуи
14
Беграуи
37
Мохамед
19
36
36
19
7
4
4
7
9
Гийом
11
11
9
Гийом
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
По
Генгам
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
12
U. Bonnet
ЦФ
Остались в запасе
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
12
U. Bonnet
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча По - Генгам
3
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
613
339
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
Новости команд
Все
По
Генгам
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+