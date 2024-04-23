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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Анси
Кан - Анси: обзор матча 23 апреля 2024
Кан
23.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 34 тур
2 : 1
Завершен
Анси
19'
А. Абди
78'
Р. Томас
72'
A. Larose
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Анси
86'
Замена
T. Delphis
️️️️
К. Муанга
81'
Замена
С. Нтамак
️️️️
O. Camara
Замена
Я. Мбок
️️️️
N. Lebreton
79'
Замена
B. Brahimi
️️️️
М. Отре
79'
ГОЛ! 2:1!
Р. Томас
78'
72'
ГОЛ! 1:1!
A. Larose
Пас отдал
F. Lajugie
68'
Замена
Y. Barry
️️️️
K. Djoco
67'
Замена
A. Larose
️️️️
Й. Демонси
Замена
Г. Кьереме
️️️️
А. Салама
64'
46'
Замена
C. Billemaz
️️️️
Н. Кандиль
27'
Красная карточка
В. Пажо
ГОЛ! 1:0!
А. Абди
Пас отдал
Р. Томас
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
14
Кевин Муанга
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
9
Ousmane Camara
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
20
Yacouba Barry
ЦП
22
Clement Billemaz
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
3-3-4
1
Мандре
2
Абди
77
29
Томас
61
23
Отре
20
19
Менди
4
27
Гомис
19
Салама
4-1-2-1-2
1
Эскале
2
18
Жан
6
14
Муанга
5
Каши
24
Демонси
17
Пажо
70
Кандиль
9
9
20
80
Мбок
80
Мбок
20
25
Добен
25
Добен
19
Салама
27
Кьереме
27
Кьереме
19
Салама
23
Отре
10
10
23
Отре
14
Муанга
41
41
14
Муанга
9
20
20
9
70
Кандиль
22
22
70
Кандиль
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
24
Демонси
28
28
24
Демонси
Остались в запасе
Кан
Анси
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
16
Томас Калленс
ВР
12
Кевин Тестуд
ЛВ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
12
Кевин Тестуд
ЛВ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Кан - Анси
1
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
14
0
Нарушения
9
17
Офсайды
5
1
Количество передач
529
409
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Посещаемость:
17137
Новости команд
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