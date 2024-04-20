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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Гренобль
Анси - Гренобль: обзор матча 20 апреля 2024
Анси
20.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 33 тур
0 : 1
Завершен
Гренобль
66'
J. Benet (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Гренобль
Замена
К. Тестуд
️️️️
Н. Кандиль
90'
86'
Замена
А. Сбаи
️️️️
Л. Жозеф
79'
Замена
A. Jeno
️️️️
А. Саньянг
78'
Замена
Т. Валь
️️️️
S. Touray
74'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
J. Benet
Замена
С. Нтамак
️️️️
А. Каши
72'
Замена
A. Larose
️️️️
H. Soukouna
72'
Замена
Y. Barry
️️️️
C. Billemaz
72'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
J. Benet
Замена
В. Пажо
️️️️
K. Djoco
62'
45'
Желтая карточка
J. Benet
Желтая карточка
А. Каши
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
6
Dante Rigo
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
28
Antoine Larose
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
15
Abiezer Jeno
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Эскале
6
2
18
Жан
14
Муанга
5
Каши
24
Демонси
70
Кандиль
22
9
9
3-1-1-5
1
Мобле
39
4
Диарра
29
Менди
6
7
Саньянг
5
14
22
21
75
Жозеф
9
17
Пажо
17
Пажо
9
22
20
20
22
70
Кандиль
12
Тестуд
12
Тестуд
70
Кандиль
2
28
28
2
5
Каши
19
Нтамак
19
Нтамак
5
Каши
21
26
Мбемба
26
Мбемба
21
22
25
Валь
25
Валь
22
7
Саньянг
15
15
7
Саньянг
75
Жозеф
10
Сбаи
10
Сбаи
75
Жозеф
Остались в запасе
Анси
Гренобль
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Анси - Гренобль
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
11
Офсайды
0
2
Количество передач
448
380
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
67
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
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