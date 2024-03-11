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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Лаваль
Гренобль - Лаваль: обзор матча 11 марта 2024
Гренобль
11.03.2024, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 28 тур
0 : 2
Завершен
Лаваль
31'
П. Пажи
73'
Р. Лабе Ласкари (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Лаваль
86'
Замена
Y. Balde
️️️️
П. Диав
86'
Замена
J. Adeoti
️️️️
П. Пажи
81'
Желтая карточка
П. Диав
78'
Замена
Ж. Тель
️️️️
Р. Лабе Ласкари
Замена
Н. Мбемба
️️️️
D. Rigo
78'
78'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
Желтая карточка
А. Саньянг
76'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Лабе Ласкари
68'
Замена
T. Vargas
️️️️
A. Gonçalves
66'
Желтая карточка
М. Самасса
Замена
Л. Жозеф
️️️️
L. Nestor
65'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
А. Сбаи
65'
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
65'
Желтая карточка
М. Диарра
53'
52'
Желтая карточка
Р. Лабе Ласкари
Замена
А. Саньянг
️️️️
Т. Валь
46'
Желтая карточка
D. Rigo
36'
31'
ГОЛ! 0:1!
П. Пажи
Пас отдал
S. Sanna
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Папе Диав
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Пабло Пажи
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
17
Jordan Adeoti
ЦФ
19
Noa Mupemba
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
4-2-4
1
Мобле
39
6
Монфрей
27
4
Диарра
25
Валь
6
10
Сбаи
14
22
5
4-1-5
30
Самасса
3
15
75
Черни
23
Диав
14
Бобишон
7
Пажи
39
4
6
3
Лабе Ласкари
6
26
Мбемба
26
Мбемба
6
10
Сбаи
10
Сильвестр
10
Сильвестр
10
Сбаи
25
Валь
7
Саньянг
7
Саньянг
25
Валь
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
14
75
Жозеф
75
Жозеф
14
23
Диав
23
23
23
Диав
39
7
7
39
4
8
8
4
7
Пажи
17
17
7
Пажи
3
Лабе Ласкари
9
Тель
9
Тель
3
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Гренобль
Лаваль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
1
Maxime Hautbois
ВР
19
Noa Mupemba
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
19
Noa Mupemba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Гренобль - Лаваль
3
3
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
18
Офсайды
1
2
Количество передач
576
394
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
1
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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