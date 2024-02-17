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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Гренобль
Труа - Гренобль: обзор матча 17 февраля 2024
Труа
17.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 25 тур
3 : 1
Завершен
Гренобль
31'
Р. Рипар
57'
С. Элисор
72'
Р. Саид (П)
76'
P. Meissa Ba (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Гренобль
Замена
Т. Зукру
️️️️
Р. Рипар
90'
+1
Замена
А. Палаверса
️️️️
Ю. М'Чангама
83'
79'
Замена
S. Touray
️️️️
Т. Валь
79'
Замена
M. Tourraine
️️️️
Г. Пакье
76'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
P. Meissa Ba
72'
Желтая карточка
А. Монфрей
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Саид
72'
Замена
Р. Саид
️️️️
М. Бангре
69'
66'
Замена
В. Постолачи
️️️️
Л. Жозеф
65'
Замена
А. Сбаи
️️️️
А. Саньянг
65'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
D. Rigo
ГОЛ! 2:0!
С. Элисор
Пас отдал
Р. Рипар
57'
49'
Желтая карточка
А. Саньянг
ГОЛ! 1:0!
Р. Рипар
31'
Желтая карточка
М. Диоп
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
(К)
ПВ
22
Симон Элисор
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Труа
4
Танги Зукру
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
7
Кильян Донг
АП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
1-4-3-2
80
Алемдар
5
Конте
10
М'Чангама
19
Тарат
42
91
11
Бангре
8
Диоп
20
Рипар
3
Ндиайе
22
Элисор
4-3-1-2
1
Мобле
29
Пакье
6
Монфрей
4
Диарра
27
10
Сильвестр
6
25
Валь
7
Саньянг
5
75
Жозеф
20
Рипар
4
Зукру
4
Зукру
20
Рипар
10
М'Чангама
18
Палаверса
18
Палаверса
10
М'Чангама
11
Бангре
19
Саид
19
Саид
11
Бангре
29
Пакье
39
39
29
Пакье
6
26
Мбемба
26
Мбемба
6
75
Жозеф
9
Постолачи
9
Постолачи
75
Жозеф
25
Валь
22
22
25
Валь
7
Саньянг
10
Сбаи
10
Сбаи
7
Саньянг
Остались в запасе
Труа
Гренобль
36
Rudy Kohon
ЦЗ
7
Кильян Донг
АП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
23
Мамаду Диоп
ВР
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
36
Rudy Kohon
ЦЗ
7
Кильян Донг
АП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Труа - Гренобль
1
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
19
17
Офсайды
1
3
Количество передач
321
538
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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