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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Труа
Кан - Труа: обзор матча 27 января 2024
Кан
27.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 22 тур
0 : 0
Завершен
Труа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Труа
89'
Замена
Э. Н'Жо
️️️️
Р. Саид
Замена
Я. Мбок
️️️️
N. Lebreton
87'
80'
Замена
М. Диоп
️️️️
Ю. М'Чангама
Замена
️️️️
B. Traoré
79'
Замена
М. Отре
️️️️
C. Sery
79'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
M. Le Bihan
78'
Желтая карточка
B. Traoré
69'
63'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
К. Донг
63'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
С. Элисор
Желтая карточка
N. Lebreton
52'
50'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Кильян Донг
АП
19
Рафики Саид
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Кан
35
Parfait Mandanda
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
Труа
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
8
Мухамед Диоп
АП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
2-3-5
16
Клементия
29
Томас
27
61
25
Добен
20
19
Менди
4
10
11
8
3-1-3-1-2
80
Алемдар
4
Зукру
36
14
Бура
7
Шавалерен
19
Тарат
42
10
М'Чангама
7
Донг
22
Элисор
19
Саид
20
80
Мбок
80
Мбок
20
8
27
Кьереме
27
Кьереме
8
11
23
Отре
23
Отре
11
19
Саид
16
Н'Жо
16
Н'Жо
19
Саид
10
М'Чангама
8
Диоп
8
Диоп
10
М'Чангама
7
Донг
15
Олайтан
15
Олайтан
7
Донг
22
Элисор
12
де Превилль
12
де Превилль
22
Элисор
Остались в запасе
Кан
Труа
35
Parfait Mandanda
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
35
Parfait Mandanda
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
Остались в запасе
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Кан - Труа
2
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
16
17
Офсайды
2
1
Количество передач
429
423
Сейвы
0
6
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
Все
Кан
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