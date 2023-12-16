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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Анси
Гренобль - Анси: обзор матча 16 декабря 2023
Гренобль
16.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 18 тур
1 : 0
Завершен
Анси
80'
J. Benet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Анси
Желтая карточка
А. Саньянг
90'
+5
Замена
A. Jeno
️️️️
Л. Жозеф
87'
84'
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
Y. Barry
ГОЛ! 1:0!
J. Benet
Пас отдал
Л. Жозеф
80'
Замена
P. Meissa Ba
️️️️
В. Постолачи
76'
Замена
А. Саньянг
️️️️
А. Сбаи
65'
63'
Замена
C. Billemaz
️️️️
Н. Кандиль
63'
Замена
A. Larose
️️️️
С. Шамаль
58'
Замена
С. Нтамак
️️️️
J. Kodjia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
21
Jessy Benet
(К)
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
20
Yacouba Barry
ЦП
17
Венсан Пажо
(К)
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
15
Abiezer Jeno
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
4-2-4
16
Аллен
39
4
Диарра
6
Монфрей
29
Пакье
25
Валь
6
21
10
Сбаи
9
Постолачи
75
Жозеф
4-3-2-1
1
Эскале
18
Жан
3
41
4
Диас
20
17
Пажо
5
Аделин
70
Кандиль
14
Шамаль
24
75
Жозеф
15
15
75
Жозеф
10
Сбаи
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Сбаи
9
Постолачи
5
5
9
Постолачи
24
19
Нтамак
19
Нтамак
24
70
Кандиль
22
22
70
Кандиль
20
10
10
20
14
Шамаль
28
28
14
Шамаль
Остались в запасе
Гренобль
Анси
23
Мамаду Диоп
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
16
Томас Калленс
ВР
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Гренобль - Анси
1
Всего ударов по воротам
8
1
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
2
6
Офсайды
1
0
Количество передач
308
157
Сейвы
0
1
Точность передач %
79
64
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
2
0
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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