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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Гренобль
Анжер - Гренобль: обзор матча 05 декабря 2023
Анжер
05.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 17 тур
1 : 0
Завершен
Гренобль
34'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Гренобль
84'
Замена
️️️️
D. Rigo
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
84'
Замена
З. Халед
️️️️
П. Капелле
84'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
74'
Замена
Ф. Анен
️️️️
Ж. Лефор
73'
73'
Замена
Т. Валь
️️️️
Э. Сильвестр
67'
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
66'
Замена
Л. Жозеф
️️️️
А. Саньянг
66'
Замена
А. Сбаи
️️️️
N. Ntolla
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Ф. Эль-Мелали
64'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диони
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
6
Dante Rigo
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
7
Абдули Саньянг
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
21
Jessy Benet
(К)
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
4-3-1-2
75
Фофана
21
Лефор
25
Бамба
22
Хунтонджи
7
Валери
15
Капелле
8
Лопи
8
Ферхат
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
3-2-5
1
Мобле
39
6
Монфрей
29
Менди
6
10
Сильвестр
7
Саньянг
22
5
21
14
21
Лефор
29
Анен
29
Анен
21
Лефор
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
15
Капелле
22
Халед
22
Халед
15
Капелле
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
10
Сильвестр
25
Валь
25
Валь
10
Сильвестр
22
10
Сбаи
10
Сбаи
22
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
7
Саньянг
75
Жозеф
75
Жозеф
7
Саньянг
Остались в запасе
Анжер
Гренобль
16
Мельвен Зинга
ВР
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Анжер - Гренобль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Стад Раймон Копа
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