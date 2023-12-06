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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Кан
Анси - Кан: обзор матча 06 декабря 2023
Анси
06.12.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 2, 17 тур
1 : 2
Завершен
Кан
20'
С. Нтамак
77'
А. Менди
80'
М. Отре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Кан
Желтая карточка
H. Soukouna
90'
Замена
A. Larose
️️️️
C. Billemaz
83'
Замена
H. Soukouna
️️️️
Ж. Гонсалвес
83'
81'
Замена
D. Meddah
️️️️
А. Коефф
81'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
N. Lebreton
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Отре
Пас отдал
V. Henry
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Менди
Пас отдал
М. Отре
72'
Замена
️️️️
К. Добен
Замена
К. Тестуд
️️️️
С. Нтамак
65'
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
С. Шамаль
65'
64'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
B. Brahimi
50'
Желтая карточка
N. Lebreton
Замена
W. Caddy
️️️️
J. Kodjia
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Нтамак
Пас отдал
С. Шамаль
20'
Желтая карточка
С. Шамаль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
(К)
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
5
Мартен Аделин
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Анси
16
Томас Калленс
ВР
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
20
Yacouba Barry
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
4-1-2-3
1
Эскале
41
18
Жан
8
Гонсалвес
6
5
Аделин
14
Шамаль
70
Кандиль
19
Нтамак
22
24
3-4-3
1
Мандре
29
Томас
92
Коефф
2
Абди
61
25
Добен
20
23
Отре
4
10
19
Менди
8
Гонсалвес
2
2
8
Гонсалвес
24
10
10
24
19
Нтамак
12
Тестуд
12
Тестуд
19
Нтамак
14
Шамаль
10
10
14
Шамаль
22
28
28
22
92
Коефф
27
27
92
Коефф
10
27
Кьереме
27
Кьереме
10
20
8
8
20
Остались в запасе
Анси
Кан
16
Томас Калленс
ВР
20
Yacouba Barry
ЦП
Главный тренер
Лоран Жийо
16
Яннис Клементия
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
20
Yacouba Barry
ЦП
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Анси - Кан
2
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
15
Офсайды
0
5
Количество передач
324
415
Сейвы
6
4
Точность передач %
56
65
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
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