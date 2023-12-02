Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Париж
Генгам - Париж: обзор матча 02 декабря 2023
Генгам
02.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 16 тур
0 : 1
Завершен
Париж
70'
И. Кеббаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Париж
90'
+2
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
A. Gory
85'
Желтая карточка
C. Mandouki
84'
Желтая карточка
O. Nkambadio
84'
Замена
Й. Демонси
️️️️
И. Кеббаль
Замена
Г. Курте
️️️️
Б. Гийом
79'
Замена
B. Roux
️️️️
D. Louiserre
79'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
79'
76'
Замена
A. Jabbari
️️️️
П. Амель
Замена
M. Merghem
️️️️
H. Picard
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Кеббаль
43'
Желтая карточка
J. Gaudin
Желтая карточка
А. Эль Уаззани
38'
Желтая карточка
D. Gomis
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
22
Hugo Picard
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Mehdi Merghem
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
2
Andy Pembélé
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
3-1-4-2
1
7
24
24
Сивис
6
Сидибе
22
11
19
Эль Уаззани
4
9
Гийом
22
4-3-1-2
16
22
Алакуш
13
Дабила
5
Мбоу
25
22
17
Камара
14
10
Кеббаль
29
Амель
11
4
5
5
4
22
7
7
22
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
9
Гийом
18
Курте
18
Курте
9
Гийом
10
Кеббаль
24
Демонси
24
Демонси
10
Кеббаль
11
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
11
29
Амель
99
99
29
Амель
Остались в запасе
Генгам
Париж
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
44
Иван Филипович
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
2
Andy Pembélé
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
2
Andy Pembélé
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Генгам - Париж
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Париж
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+