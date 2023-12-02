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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Гренобль
Лаваль - Гренобль: обзор матча 02 декабря 2023
Лаваль
02.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 16 тур
1 : 1
Завершен
Гренобль
80'
A. Gonçalves
59'
J. Benet (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Гренобль
Замена
J. Adeoti
️️️️
S. Sanna
89'
ГОЛ! 1:1!
A. Gonçalves
80'
80'
Замена
А. Саньянг
️️️️
Л. Жозеф
75'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Сбаи
Замена
Ж. Тель
️️️️
Ж. Кадиль
73'
Желтая карточка
A. Gonçalves
68'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
П. Диав
65'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
А. Черни
65'
Замена
T. Thomas
️️️️
А. Бобишон
65'
Желтая карточка
M. Baudry
61'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
J. Benet
Желтая карточка
Y. Balde
58'
46'
Замена
L. Nestor
️️️️
М. Диарра
43'
Желтая карточка
Б. Мобле
Желтая карточка
J. Roye
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Лаваль
40
Theo Chatelain
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Natanael Ntolla
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
3-2-1-1-3
1
23
Диав
7
75
Черни
3
23
14
Бобишон
28
Кадиль
4
6
18
4-2-4
1
Мобле
29
Пакье
4
Диарра
39
6
Монфрей
25
Валь
6
10
Сбаи
9
Постолачи
21
75
Жозеф
14
Бобишон
8
8
14
Бобишон
28
Кадиль
9
Тель
9
Тель
28
Кадиль
75
Черни
39
39
75
Черни
6
17
17
6
23
Диав
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
23
Диав
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
4
Диарра
14
14
4
Диарра
75
Жозеф
7
Саньянг
7
Саньянг
75
Жозеф
Остались в запасе
Лаваль
Гренобль
40
Theo Chatelain
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
40
Theo Chatelain
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Лаваль - Гренобль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
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