Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Анси
Валансьен - Анси: обзор матча 02 декабря 2023
Валансьен
02.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 16 тур
0 : 0
Завершен
Анси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Анси
90'
Вторая желтая
В. Пажо
81'
Замена
К. Тестуд
️️️️
С. Шамаль
Замена
U. Bonnet
️️️️
Э. Юнг
72'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
A. Boutoutaou
72'
68'
Замена
С. Нтамак
️️️️
J. Kodjia
68'
Замена
Y. Barry
️️️️
C. Billemaz
55'
Желтая карточка
В. Пажо
52'
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
М. Аделин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
2
Tanguy Lienard
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
23
Julien Masson
(К)
ЦП
99
Makabi Lilepo
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
17
Венсан Пажо
(К)
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
29
Jawad Kalai
ЦП
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
Nick Venema
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
20
Yacouba Barry
ЦП
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
3-2-2-3
16
5
4
13
2
39
Буату
15
Крузе
23
28
29
Юнг
99
4-2-2-2
1
Эскале
3
18
Жан
4
Диас
41
17
Пажо
5
Аделин
70
Кандиль
14
Шамаль
22
24
28
93
Кноккарт
93
Кноккарт
28
29
Юнг
12
12
29
Юнг
22
20
20
22
14
Шамаль
12
Тестуд
12
Тестуд
14
Шамаль
5
Аделин
10
10
5
Аделин
24
19
Нтамак
19
Нтамак
24
Остались в запасе
Валансьен
Анси
1
Lassana Diabate
ВР
29
Jawad Kalai
ЦП
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
29
Jawad Kalai
ЦП
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Валансьен - Анси
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Ромен Лиссорж
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
Новости команд
Все
Валансьен
Анси
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+