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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Кан
Анжер - Кан: обзор матча 27 ноября 2023
Анжер
27.11.2023, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 15 тур
3 : 0
Завершен
Кан
29'
Л. Диони
87'
П. Капелле
90+4'
Ж. Бахоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Кан
ГОЛ! 3:0!
Ж. Бахоя
Пас отдал
Л. Диони
90'
+4
Замена
А. Эну
️️️️
П. Капелле
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
П. Капелле
Пас отдал
Ж. Бахоя
87'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
82'
78'
Желтая карточка
V. Henry
75'
Вторая желтая
S. Ben Youssef
74'
Желтая карточка
S. Ben Youssef
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Ф. Эль-Мелали
73'
73'
Замена
C. Sery
️️️️
К. Добен
Желтая карточка
С. Хунтонджи
72'
62'
Замена
Д. Диани
️️️️
Г. Кьереме
62'
Замена
М. Отре
️️️️
B. Brahimi
62'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
Я. Мбок
47'
Желтая карточка
Я. Мбок
ГОЛ! 1:0!
Л. Диони
Пас отдал
Я. Валери
29'
8'
Желтая карточка
А. Абди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
14
Сидики Шериф
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
15
Mohamed Hafid
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
4-3-1-2
75
Фофана
21
Лефор
7
Валери
22
Хунтонджи
25
Бамба
15
Капелле
8
Лопи
8
Ферхат
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
3-4-3
1
Мандре
5
29
Томас
2
Абди
25
Добен
61
27
Кьереме
80
Мбок
4
10
19
Менди
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
15
Капелле
23
Эну
23
Эну
15
Капелле
10
23
Отре
23
Отре
10
27
Кьереме
28
Диани
28
Диани
27
Кьереме
25
Добен
11
11
25
Добен
80
Мбок
8
8
80
Мбок
Остались в запасе
Анжер
Кан
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
14
Сидики Шериф
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
14
Сидики Шериф
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Анжер - Кан
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Стад Раймон Копа
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