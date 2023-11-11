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Осер - Сент-Этьен

11.11.2023, Суббота, 00:00 мск Франция. Лига 2, 14 тур Осер - Сент-Этьен
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2021/2022)
Финал
ответный матч		 29 мая, воскресенье 20:00 Сент-Этьен 1:1
(4:5)п		 Осер
Франция. Лига 1 (2021/2022)
Финал
первый матч		 26 мая, четверг 20:00 Осер 1:1 Сент-Этьен
Франция. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
1 февраля, среда 20:00 Осер 3:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 22:00 Осер 0:0 Сент-Этьен
9 тур
1 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 1:1 Осер
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
9 апреля, суббота 21:00 Осер 2:2 Сент-Этьен
14 тур
20 ноября, суббота 21:00 Сент-Этьен 1:1 Осер
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
9 ноября, вторник 22:45 Осер 2:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье 19:00 Осер 1:0 Сент-Этьен
6 тур
19 сентября, суббота 21:00 Сент-Этьен 1:1 Осер
Франция. Лига 1 (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Осер 1:0 Сент-Этьен
19 тур
20 декабря, суббота 21:00 Сент-Этьен 2:0 Осер
Франция. Лига 1 (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 22:00 Осер 1:3 Сент-Этьен
12 тур
27 октября, суббота 22:00 Сент-Этьен 0:0 Осер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кан 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Гренобль 2 2 0 0 3:0 +3 6
3. Амьен 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Бастия 2 1 1 0 3:0 +3 4
5. Труа 2 1 1 0 5:3 +2 4
6. Родез 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Дюнкерк 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Аяччо 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Генгам 2 1 0 1 4:2 +2 3
10. Осер 2 1 0 1 4:2 +2 3
11. По 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Лаваль 2 1 0 1 2:3 -1 3
13. Бордо 2 1 0 1 1:3 -2 3
14. Конкарно 2 0 1 1 0:1 -1 1
15. Анжер 2 0 1 1 0:1 -1 1
16. Анси 2 0 1 1 1:4 -3 1
17. Сент-Этьен 2 0 0 2 1:3 -2 0
18. Кевийи 2 0 0 2 0:2 -2 0
19. Париж 2 0 0 2 0:4 -4 0
20. Валансьен 2 0 0 2 1:7 -6 0
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