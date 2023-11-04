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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Родез
Кевийи - Родез: обзор матча 04 ноября 2023
Кевийи
04.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 13 тур
3 : 1
Завершен
Родез
22'
К. Кулибали
40'
L. Delaurier-Chaubet
71'
С. Сумано
27'
А. Унтонджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Родез
Замена
P. Ousmane Sakho
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
90'
+1
90'
Замена
А. Абдалла
️️️️
G. Haag
Желтая карточка
М. Камара
87'
84'
Замена
Т. Арконт
️️️️
Л. Буаде
84'
Замена
В. Юнусса
️️️️
В. Таиби
83'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
К. Бома
Замена
Г. Сангаре
️️️️
Б. Пьерре
78'
ГОЛ! 3:1!
С. Сумано
Пас отдал
П. Яд
71'
Замена
М. Камара
️️️️
К. Кулибали
70'
Замена
П. Яд
️️️️
G. Gbelle
70'
67'
Замена
L. Rajot
️️️️
C. Depres
ГОЛ! 2:1!
L. Delaurier-Chaubet
Пас отдал
Н. Кадиу
40'
Желтая карточка
Б. Пьерре
31'
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Унтонджи
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
L. Delaurier-Chaubet
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
12
Killian Corredor
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
3-3-4
16
Боннви
15
15
Фортеш
3
35
8
Кадиу
14
44
Пьерре
99
Сумано
17
Кулибали
7
3-2-1-4
1
Сибуа
3
6
44
Бома
18
Буаде
81
8
Таиби
6
Ро-Яо
17
Унтонджи
25
12
44
Пьерре
17
Сангаре
17
Сангаре
44
Пьерре
14
37
Яд
37
Яд
14
35
21
21
35
17
Кулибали
11
Камара
11
Камара
17
Кулибали
44
Бома
6
Нгуямса
6
Нгуямса
44
Бома
8
Таиби
23
Юнусса
23
Юнусса
8
Таиби
25
5
5
25
18
Буаде
7
Арконт
7
Арконт
18
Буаде
81
97
Абдалла
97
Абдалла
81
Остались в запасе
Кевийи
Родез
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
30
Enzo Crombez
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Кевийи - Родез
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
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