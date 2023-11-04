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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Кан
Труа - Кан: обзор матча 04 ноября 2023
Труа
04.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 13 тур
2 : 1
Завершен
Кан
17'
Л. Илич
64'
J. Assoumou
61'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Кан
Желтая карточка
Д. Мазу-Сако
90'
+2
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
К. Донг
87'
84'
Замена
N. Lebreton
️️️️
Я. Мбок
Замена
А. Брус
️️️️
Р. Саид
71'
ГОЛ! 2:1!
J. Assoumou
Пас отдал
А. Ндиайе
64'
Замена
И. Бура
️️️️
А. Конте
63'
62'
Замена
К. Добен
️️️️
B. Traoré
62'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
Г. Кьереме
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Менди
Пас отдал
B. Traoré
Желтая карточка
К. Донг
50'
Желтая карточка
Р. Саид
41'
Желтая карточка
А. Ндиайе
38'
21'
Желтая карточка
А. Абди
ГОЛ! 1:0!
Л. Илич
Пас отдал
А. Конте
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
21
Лука Илич
АП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
11
Caleb Sery
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Труа
16
Николя Леметр
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
44
Иван Тити
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Кан
1
Антони Мандре
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
2-2-3-3
80
Алемдар
5
Конте
4
Зукру
49
Мазу-Сако
10
М'Чангама
21
Илич
7
Донг
8
Диоп
15
3
Ндиайе
19
Саид
3-4-3
16
Клементия
92
Коефф
29
Томас
2
Абди
61
27
Кьереме
80
Мбок
91
19
Менди
6
11
5
Конте
14
Бура
14
Бура
5
Конте
19
Саид
5
Брус
5
Брус
19
Саид
7
Донг
15
Олайтан
15
Олайтан
7
Донг
80
Мбок
20
20
80
Мбок
61
25
Добен
25
Добен
61
27
Кьереме
8
8
27
Кьереме
Остались в запасе
Труа
Кан
16
Николя Леметр
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
44
Иван Тити
ЦЗ
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Антони Мандре
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
44
Иван Тити
ЦЗ
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Труа - Кан
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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