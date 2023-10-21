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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Париж
Дюнкерк - Париж: обзор матча 21 октября 2023
Дюнкерк
21.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 11 тур
1 : 3
Завершен
Париж
72'
A. Gnanduillet
9'
Л. Диаби-Фадига
64'
С. Алакуш
77'
П. Амель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Париж
90'
Замена
М. Туре
️️️️
И. Кеббаль
Желтая карточка
T. Keita
84'
Замена
T. Keita
️️️️
J. Anziani
83'
77'
ГОЛ! 1:3!
П. Амель
Пас отдал
И. Кеббаль
Замена
S. Baghdadi
️️️️
R. Boissier
73'
ГОЛ! 1:2!
A. Gnanduillet
Пас отдал
E. Bardeli
72'
64'
ГОЛ! 0:2!
С. Алакуш
Пас отдал
И. Кеббаль
59'
Замена
П. Амель
️️️️
Л. Диаби-Фадига
Желтая карточка
R. Boissier
46'
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
А. Ба-Си
46'
Замена
Á. Orelien
️️️️
Б. Юссуф
46'
41'
Замена
Й. Демонси
️️️️
Л. Дусе
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диаби-Фадига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
26
Опа Санганте
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
18
Demba Thiam
ЦЗ
77
Амаду Ба-Си
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
14
Cyril Mandouki
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
24
Йоан Демонси
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
3-2-4-1
16
26
Санганте
4
Фернандес
18
28
Билинги
17
Юссуф
77
Ба-Си
20
10
18
7
3-1-3-1-2
16
22
Алакуш
5
Мбоу
25
44
Дусе
14
17
Камара
22
10
Кеббаль
9
Лукембила
80
Диаби-Фадига
20
44
44
20
77
Ба-Си
9
9
77
Ба-Си
17
Юссуф
10
10
17
Юссуф
10
5
5
10
44
Дусе
24
Демонси
24
Демонси
44
Дусе
80
Диаби-Фадига
29
Амель
29
Амель
80
Диаби-Фадига
10
Кеббаль
21
Туре
21
Туре
10
Кеббаль
Остались в запасе
Дюнкерк
Париж
40
Люка Лавалле
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
44
Иван Филипович
ВР
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
11
Alimani Gory
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
11
Alimani Gory
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Дюнкерк - Париж
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
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