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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - По
Аяччо - По: обзор матча 21 октября 2023
Аяччо
21.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 11 тур
2 : 0
Завершен
По
52'
Й. Тузгар
63'
Т. Мангани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - По
Замена
М. Сумано
️️️️
В. Марчетти
80'
Замена
V. Jacob
️️️️
М. Баррето
77'
Замена
Р. Нури
️️️️
Y. Bammou
76'
76'
Замена
P. Massar Djitte
️️️️
М. Шахири
76'
Замена
Ш. Боли
️️️️
K. Boutaïb
75'
Желтая карточка
М. Шахири
Замена
B. Touré
️️️️
Й. Тузгар
69'
68'
Желтая карточка
X. Kouassi
66'
Замена
L. Pirringuel
️️️️
M. Bassouamina
ГОЛ! 2:0!
Т. Мангани
63'
ГОЛ! 1:0!
Й. Тузгар
Пас отдал
Y. Bammou
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
19
Yacine Bammou
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
4
Xavier Kouassi
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
10
Henri Saivet
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
7
Valentin Jacob
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
По
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
21
Steeve Beusnard
ЦП
20
Lenny Pirringuel
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Соллакаро
25
Шано
21
Авинел
3
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
4
Баррето
7
Тузгар
19
3-3-1-3
21
Камара
5
19
Канте
97
Бото
4
6
Мутон
10
11
Шахири
12
10
7
Силла
4
Баррето
7
7
4
Баррето
19
7
Нури
7
Нури
19
7
Тузгар
10
10
7
Тузгар
4
Марчетти
9
Сумано
9
Сумано
4
Марчетти
12
20
20
12
10
70
Боли
70
Боли
10
11
Шахири
12
12
11
Шахири
Остались в запасе
Аяччо
По
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
21
Steeve Beusnard
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
Остались в запасе
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
21
Steeve Beusnard
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Аяччо - По
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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