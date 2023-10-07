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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Осер
Париж - Осер: обзор матча 07 октября 2023
Париж
07.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 10 тур
0 : 2
Завершен
Осер
22'
Л. Синайоко
70'
А. Онаиву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Осер
87'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Э. Овусу
87'
Замена
К. Дагба
️️️️
П. Джоли
Замена
Й. Демонси
️️️️
Y. Koré
85'
82'
Замена
К. Акпа
️️️️
Г. Перрен
Замена
М. Туре
️️️️
И. Кеббаль
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Онаиву
69'
Пенальти не реализован!
Р. Равелосон
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
68'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
П. Амель
67'
63'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Л. Синайоко
Желтая карточка
П. Амель
62'
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Синайоко
Пас отдал
П. Джоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Париж
44
Иван Филипович
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
34
Djibril Diagouraga
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
3-3-1-3
16
25
15
Колоджейчак
5
Мбоу
22
17
Камара
14
10
Кеббаль
29
Амель
11
9
Лукембила
2-2-1-5
16
Леон
26
Джоли
14
Менса
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
97
Айе
97
Агузуль
12
Пелленар
28
Перрен
9
Синайоко
25
24
Демонси
24
Демонси
25
29
Амель
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
29
Амель
10
Кеббаль
21
Туре
21
Туре
10
Кеббаль
28
Перрен
92
Акпа
92
Акпа
28
Перрен
26
Джоли
2
Дагба
2
Дагба
26
Джоли
42
Овусу
10
Диуссе
10
Диуссе
42
Овусу
9
Синайоко
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Синайоко
Остались в запасе
Париж
Осер
44
Иван Филипович
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
34
Djibril Diagouraga
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
40
Тео Де Персен
ВР
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
34
Djibril Diagouraga
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Париж - Осер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
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