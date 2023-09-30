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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Валансьен
Лаваль - Валансьен: обзор матча 30 сентября 2023
Лаваль
30.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 9 тур
1 : 0
Завершен
Валансьен
79'
M. Tchokounté
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Валансьен
Замена
А. Бобишон
️️️️
S. Sanna
90'
+3
Замена
T. Thomas
️️️️
T. Vargas
87'
84'
Замена
J. Cuffaut
️️️️
I. Hamache
83'
Замена
J. Poha
️️️️
A. Linguet
83'
Замена
N. Venema
️️️️
Д. Буату
82'
Желтая карточка
А. Кноккарт
ГОЛ! 1:0!
M. Tchokounté
79'
68'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
U. Bonnet
60'
Замена
S. Boudraa
️️️️
Д. Крузе
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Ж. Кадиль
60'
Желтая карточка
M. Baudry
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ПВ
6
Sam Sanna
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Ilyes Hamache
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
7
Sofiane Boudraa
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
Nick Venema
ЦФ
14
J. Cuffaut
ЦФ
3-2-1-4
30
Самасса
23
Диав
75
Черни
7
23
3
28
Кадиль
6
18
4
39
4-3-3
16
39
Буату
4
5
27
15
Крузе
23
28
Кошта
12
28
11
6
14
Бобишон
14
Бобишон
6
7
8
8
7
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
27
13
13
27
15
Крузе
7
7
15
Крузе
12
93
Кноккарт
93
Кноккарт
12
39
Буату
14
14
39
Буату
11
14
14
11
Остались в запасе
Лаваль
Валансьен
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
1
Lassana Diabate
ВР
6
Саша Бансе
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
6
Саша Бансе
ЦП
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Лаваль - Валансьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
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1 : 0
03.10.2026
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