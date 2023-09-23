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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Париж
Аяччо - Париж: обзор матча 23 сентября 2023
Аяччо
23.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 7 тур
2 : 1
Завершен
Париж
56'
Т. Жаболь-Фолькарелли
68'
Y. Bammou
58'
П. Амель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Париж
Желтая карточка
В. Марчетти
90'
84'
Замена
М. Туре
️️️️
Л. Дусе
Замена
Р. Нури
️️️️
Y. Bammou
77'
70'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
П. Амель
69'
Замена
J. Lopez
️️️️
И. Кеббаль
ГОЛ! 2:1!
Y. Bammou
Пас отдал
М. Шано
68'
Замена
B. Touré
️️️️
Й. Тузгар
61'
Замена
В. Марчетти
️️️️
V. Jacob
61'
Желтая карточка
Т. Мангани
60'
58'
ГОЛ! 1:1!
П. Амель
Пас отдал
A. Gory
ГОЛ! 1:0!
Т. Жаболь-Фолькарелли
56'
37'
Желтая карточка
С. Шергуи
37'
Желтая карточка
Л. Дусе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
7
Valentin Jacob
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
25
Julien Benhaim
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
14
Cyril Mandouki
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
77
Berahino Saido
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
3-3-1-3
1
21
Авинел
25
Шано
20
Юсуфф
26
Жаболь-Фолькарелли
7
6
Мангани
4
Баррето
25
19
7
Тузгар
3-1-2-1-3
44
Филипович
25
5
Мбоу
31
Шергуи
44
Дусе
14
22
10
Кеббаль
29
Амель
9
Лукембила
11
7
4
Марчетти
4
Марчетти
7
19
7
Нури
7
Нури
19
7
Тузгар
10
10
7
Тузгар
29
Амель
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
29
Амель
10
Кеббаль
20
20
10
Кеббаль
44
Дусе
21
Туре
21
Туре
44
Дусе
Остались в запасе
Аяччо
Париж
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
16
Obed Nkambadio
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Аяччо - Париж
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
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