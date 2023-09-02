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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Кан
Лаваль - Кан: обзор матча 02 сентября 2023
Лаваль
02.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 5 тур
2 : 1
Завершен
Кан
90+2'
T. Vargas
90+5'
M. Tchokounté (П)
77'
А. Абди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Кан
ГОЛ с пенальти! 2:1!
M. Tchokounté
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
V. Henry
ГОЛ! 1:1!
T. Vargas
90'
+2
Замена
W. Benard
️️️️
J. Roye
90'
89'
Замена
N. Lebreton
️️️️
М. Отре
Замена
N. Mupemba
️️️️
A. Gonçalves
84'
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Абди
Желтая карточка
T. Vargas
61'
Желтая карточка
Ж. Кадиль
56'
53'
Замена
А. Коефф
️️️️
К. Добен
44'
Желтая карточка
К. Добен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ПВ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
26
William Benard
ЦП
11
Loïs Martins
ЦП
19
Noa Mupemba
ЦФ
19
K. Perrot
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
3-2-1-4
30
Самасса
7
23
23
Диав
75
Черни
3
28
Кадиль
18
39
6
4
2-5-3
1
Мандре
29
Томас
2
Абди
91
61
25
Добен
23
Отре
27
Кьереме
19
Менди
4
10
4
26
26
4
39
19
19
39
25
Добен
92
Коефф
92
Коефф
25
Добен
23
Отре
20
20
23
Отре
Остались в запасе
Лаваль
Кан
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
11
Loïs Martins
ЦП
19
K. Perrot
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
11
Loïs Martins
ЦП
19
K. Perrot
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Лаваль - Кан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
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