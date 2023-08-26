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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - По
Генгам - По: обзор матча 26 августа 2023
Генгам
26.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 4 тур
4 : 0
Завершен
По
17'
К. Сидибе
38'
D. Gomis
50'
A. Sagna
89'
М. Сивис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - По
90'
+4
Желтая карточка
М. Силла
ГОЛ! 4:0!
М. Сивис
Пас отдал
T. Luvambo
89'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
88'
Замена
В. Мансе
️️️️
M. Merghem
88'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
А. Н'Дур
87'
Желтая карточка
А. Н'Дур
82'
77'
Замена
K. Ange Ahoussou
️️️️
Ж. Обьянг
77'
Замена
К. Бото
️️️️
J. Ruiz
Замена
Г. Курте
️️️️
A. Sagna
70'
Замена
T. Luvambo
️️️️
К. Сидибе
70'
63'
Замена
L. Pirringuel
️️️️
X. Kouassi
63'
Замена
K. Boutaïb
️️️️
M. George
ГОЛ! 3:0!
A. Sagna
Пас отдал
А. Эль Уаззани
50'
Желтая карточка
D. Gomis
42'
39'
Желтая карточка
Б. Камара
ГОЛ! 2:0!
D. Gomis
Пас отдал
А. Н'Дур
38'
Желтая карточка
К. Сидибе
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Сидибе
Пас отдал
А. Эль Уаззани
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
4
Dylan Louiserre
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
По
21
Бингуру Камара
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
33
Sonny Degert
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
По
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
15
Marius Ros
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
20
Lenny Pirringuel
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
4-1-4-1
1
7
26
12
Н'Дур
24
Сивис
6
Сидибе
4
11
19
Эль Уаззани
7
9
Гийом
4-2-4
21
Камара
19
Канте
4
Обьянг
5
8
6
Мутон
4
6
Д'Алмейда
7
Силла
33
9
6
Сидибе
92
92
6
Сидибе
7
15
Мансе
15
Мансе
7
12
Н'Дур
19
Иглесиас
19
Иглесиас
12
Н'Дур
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
11
18
Курте
18
Курте
11
5
97
Бото
97
Бото
5
4
Обьянг
20
20
4
Обьянг
4
20
20
4
9
10
10
9
Остались в запасе
Генгам
По
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
15
Marius Ros
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
Остались в запасе
15
Marius Ros
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Генгам - По
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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