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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Труа
Гренобль - Труа: обзор матча 19 августа 2023
Гренобль
19.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 3 тур
0 : 0
Завершен
Труа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Труа
Желтая карточка
М. Диарра
90'
+5
88'
Красная карточка
Л. Илич
Замена
N. Ntolla
️️️️
Л. Жозеф
85'
Замена
P. Meissa Ba
️️️️
В. Постолачи
79'
Замена
S. Touray
️️️️
А. Сбаи
79'
Замена
А. Саньянг
️️️️
Э. Сильвестр
66'
60'
Замена
М. Диоп
️️️️
Р. Саид
49'
Желтая карточка
И. Бура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
21
Jessy Benet
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
21
Лука Илич
АП
7
Кильян Донг
АП
40
Seok-hwa Jeong
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
22
Saikou Touray
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-2-4
1
Мобле
39
4
Диарра
6
Монфрей
29
Пакье
10
Сильвестр
6
21
75
Жозеф
9
Постолачи
10
Сбаи
3-1-1-2-3
80
Алемдар
4
Зукру
36
14
Бура
7
Шавалерен
26
Куаме
21
Илич
7
Донг
3
Ндиайе
19
Саид
40
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
10
Сильвестр
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Сильвестр
9
Постолачи
5
5
9
Постолачи
75
Жозеф
22
22
75
Жозеф
19
Саид
8
Диоп
8
Диоп
19
Саид
Остались в запасе
Гренобль
Труа
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Гренобль - Труа
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
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